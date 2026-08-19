Pobladores de 11 asentamientos humanos denuncian falta de agua potable en Aparicio Pomares

Personal de la Sección de Emergencia de Huánuco recuperó una motocicleta que registraba una requisitoria vigente por el delito de hurto de vehículo, durante el operativo policial denominado “Bloqueo y Saturación 2026”, realizado el 19 de agosto de 2026 en diferentes puntos críticos de la ciudad.

La intervención se produjo en inmediaciones de la avenida Maracaná, a la altura de la IEP Las Mercedes, donde los agentes intervinieron una motocicleta de placa de rodaje 7568-QW, marca Nexus, modelo Nexus.

EN EL SISTEMA

Al realizar la consulta en el sistema policial ESINPOL, los efectivos verificaron que el vehículo registraba una requisitoria vigente de tipo captura, solicitada por la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (SEPROVE) Huánuco, mediante el documento n.° 513, de fecha 3 de agosto de 2026, por el delito de hurto de vehículo.

Tras confirmarse la requisitoria, los agentes procedieron a trasladar la motocicleta y ponerla a disposición de la Sección de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos de Huánuco, unidad que continuará con las diligencias de investigación correspondientes, conforme a ley.

La intervención forma parte de las acciones de prevención y control desplegadas por la Policía Nacional para identificar vehículos con requisitorias y combatir los delitos contra el patrimonio en la ciudad de Huánuco.