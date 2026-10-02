El juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Piura ordenó la prisión preventiva por seis meses contra Joseph Alejandro C.A. (25), quien vienen siendo investigado por el presunto delito contra la seguridad pública, en la modalidad de porte ilegal de arma de fuego y municiones.

Los hechos ocurrieron la noche del pasado 26 de septiembre, cuando personal policial realizaba patrullaje preventivo en el A.H. El Indio, en Castilla. Los agentes observaron una mototaxi azul sin placa con tres ocupantes que mostraron una actitud sospechosa. Cuando se les ordenó detenerse, el investigado habría sacado un revólver de la parte posterior de su pantalón y lo habría arrojado al suelo antes de huir a pie.

Los policías recogieron el arma y lo persiguieron sin perderlo de vista. Lo alcanzaron a unos 10 o 15 metros, donde habría opuesto resistencia, por lo que fue reducido. Mientras tanto, el conductor y el otro ocupante de la mototaxi huyeron del lugar.

En la intervención se incautó un revólver abastecido con tres cartuchos y un celular. La pericia de balística forense determinó que el arma y las municiones están operativas y que el arma había sido disparada antes de su incautación. Según las verificaciones policiales, el revólver figura como sustraído y fue incautado en 2020 en Chulucanas durante un robo agravado.