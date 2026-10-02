Lima hará tres inspecciones por concierto de BTS.

La Municipalidad Metropolitana de Lima realizará tres inspecciones técnicas al Estadio San Marcos antes de los conciertos de BTS, programados para el 7, 9 y 10 de octubre.

Las verificaciones, a cargo de la Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres (GRD), buscan comprobar las condiciones de seguridad para recibir a los miles de seguidores de esta banda.

Las inspecciones se efectuarán los días 2, 5 y 6 de octubre y comprenderán el montaje temporal, estructuras, medios de evacuación internos, torres de audio y video, instalaciones eléctricas y otros factores de riesgo.

La empresa promotora presentó el 14 de setiembre su expediente con el plan de seguridad y participa en reuniones de coordinación con las autoridades.

Prevención. La comuna informó que el aforo solicitado asciende a 52,851 personas y será verificado durante las inspecciones, a fin de evitar situaciones de riesgo.

El espectáculo contempla un escenario de 360 grados, con asistentes distribuidos entre tribunas y cancha.

Al finalizar cada presentación, la evacuación será progresiva: primero saldrán los espectadores de tribunas y luego los ubicados en cancha.

Como refuerzo, se habilitarán las puertas 3 y 8 del estadio, adicionales a las utilizadas en conciertos anteriores, para ampliar las rutas de salida. En el perímetro participarán Seguridad Ciudadana, la Policía Nacional y Movilidad Urbana, con un plan de desvíos.

El organizador mantiene la responsabilidad principal de las medidas de seguridad dentro del recinto. La autorización final corresponde al Ministerio del Interior, que establece las garantías y la participación policial.

BTS llegará a Lima con su gira mundial “ARIRANG”, la misma que movilizará a miles de jóvenes en torno al estadio .

Especialistas advirtieron se deben extremar las precauciones para evitar consecuencias lamentables.