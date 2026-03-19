La Fiscalía Superior Mixta de Leoncio Prado consiguió que se confirme la condena a cadena perpetua contra Frank Nolasco, declarado culpable de secuestro y violación sexual en agravio de una menor de edad.

La fiscal adjunta provincial Kelly Mirnelly Ventura Álvarez, en representación del Ministerio Público, presentó el recurso de apelación que permitió al Poder Judicial ratificar la máxima pena, tras evaluar los elementos de convicción expuestos durante el proceso.

FISCALÍA DEMUESTRA

El Ministerio Público logró acreditar la responsabilidad penal del acusado como autor de ambos delitos, considerados graves atentados contra la libertad personal y la integridad sexual de la víctima. Debido al concurso real de delitos, se impuso la pena de cadena perpetua.

Además, el juzgado dispuso el pago de una reparación civil de S/ 6,500 por cada delito a favor de la menor agraviada y ordenó la ubicación, captura e internamiento del sentenciado en un establecimiento penitenciario.

Con esta decisión, el Ministerio Público reiteró su compromiso de combatir con firmeza los delitos que afectan a niños, niñas y adolescentes, y de garantizar justicia para las víctimas.