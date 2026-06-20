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Directivos de la Institución Educativa El Amauta José Carlos Mariátegui y representantes del Gobierno Regional de Huánuco participaron en el acto de verificación, constatación y socialización del terreno donde se construirá la nueva infraestructura del plantel.

La actividad contó con la participación del gerente regional de Desarrollo Social, Teófilo Loarte Alvarado, y forma parte de los requisitos indispensables para que la empresa adjudicataria inicie la elaboración del expediente técnico del proyecto.

La nueva infraestructura será edificada sobre un terreno de más de 14 500 metros cuadrados y contempla una moderna estructura de cuatro pisos, además de un complejo deportivo destinado a fortalecer la formación integral de los estudiantes.

SUEÑO HECHO REALIDAD

Con 54 años de vida institucional, el emblemático colegio, actualmente dirigido por el profesor Lincoln Miraval Trinidad, ve cada vez más cerca la concreción de una obra largamente esperada por la comunidad educativa.

El Gobierno Regional de Huánuco ha establecido un plazo de 120 días calendario para la elaboración del expediente técnico, tomando como base un perfil aprobado que estima una inversión de S/ 56 millones, monto que podría variar tras la culminación de los estudios definitivos.

Asimismo, informaron que la elaboración del expediente técnico demandará una inversión de S/ 400 mil, mientras que las labores de supervisión superarán los S/ 100 mil.

REDUCIR LOS PLAZOS

Por su parte, el director de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huánuco, Francisco Pérez Naupay, destacó la importancia del proyecto y señaló que representa “la luz al final del túnel” para la institución educativa. En ese sentido, remarcó la necesidad de agilizar los procedimientos administrativos para acortar los plazos y hacer realidad la obra en el menor tiempo posible.

Finalmente, aseguró que la UGEL Huánuco brindará todas las facilidades necesarias para garantizar la viabilidad del proyecto, resaltando la importancia de contar con una infraestructura moderna, acorde con las nuevas tendencias arquitectónicas y los avances tecnológicos aplicados a la educación.