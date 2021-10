La Dirección Regional de Salud (Diresa) avanza con la campaña de vacunación “Vamos a tu encuentro ¡Vacúnate ya!” en los distritos de Amarilis, Huánuco y Pillco Marca. Ayer, la campaña contra la COVID-19 inoculó a cerca de dos mil personas. La Diresa informó que hacen todo lo posible para evitar devolver las dosis contra el virus al Ministerio de Salud (Minsa).

“Hemos vacunado a casi dos mil personas en un día. A las personas que recibieron su primera dosis se les aplicó la vacuna AstraZeneca y a quienes les correspondía la segunda dosis se les aplicó las vacunas Pfizer, Sinopharm y la AstraZeneca” , informó Jamilton Meza, jefe del Área de Imagen de la Diresa.

Asimismo, se dio cuenta que con el apoyo de la municipalidad de Huánuco, los feriantes asumen el compromiso de vacunarse con las dos dosis a fin que la venta de sus productos se dé con la mayor seguridad posible para los que asisten a las ferias del fin de semana instaladas en varios puntos de Huánuco.

Devolución. Como se recuerda, días a tras se informó que más de 20 mil vacunas (AstraZeneca y Sinopharm) podrían ser devueltas al Minsa, porque están a punto de caducar.

“Las constantes campañas de concientización no fueron suficientes para cerrar las brechas de inmunización contra la COVID-19, teniendo en consideración una posible tercera ola pandémica, en el país y la región. No quieren vacunarse con la AstraZeneca y la Sinopharm, y solo quieren la Pfitzer. Todas las vacunas protegen con sus dos dosis en más del 96 % y los que no la tienen llegan a UCI”, enfatizó Carlos Segovia Maldonado, titular de la Diresa.

