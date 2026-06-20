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Un informe de la Contraloría General de la República reveló que la carretera Conchumayo-San Sebastián de Quera presenta un severo deterioro y pérdida de plataforma a solo siete meses de su culminación. La obra, ejecutada por la Municipalidad Distrital de Santa María del Valle con una inversión de S/ 3.1 millones, registra grietas, fisuras, deslizamientos de tierra y socavación del pavimento en once puntos críticos. Estas deficiencias, sumadas a la colmatación de cunetas por falta de mantenimiento, comprometen la transitabilidad y elevan el riesgo de accidentes de tránsito en la zona.

ERRORES DESDE UN PRINCIPIO

El organismo de control detectó graves irregularidades desde el origen del proyecto, al comprobar que la municipalidad aprobó y pagó S/ 54 000 en 2024 por un expediente técnico deficiente. El documento carecía de estudios fundamentales de suelos, tráfico, canteras, geología y geotecnia, omitiendo la identificación de tramos inestables y omitiendo pruebas de laboratorio obligatorias. Esta negligencia técnica limitó la capacidad de respuesta de la comuna ante las fallas estructurales que hoy destruyen la vía.

Ante este adverso panorama, la Contraloría alertó que los daños podrían agravarse de manera irreversible si no se adoptan medidas urgentes para salvaguardar los recursos públicos invertidos. El informe recomienda al municipio implementar acciones correctivas inmediatas para garantizar la durabilidad de la carretera y exigir el inicio de los procedimientos legales correspondientes para determinar las responsabilidades administrativas o penales de los funcionarios que direccionaron los pagos.