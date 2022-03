Erasmo Fernández Sixto, vicegobernador regional de Huánuco es designado como gobernador regional encargado en reemplazo de Juan Alvarado Cornelio, quien se encuentra prófugo de la justicia por prisión preventiva de 18 meses en su contra por la compra irregular de 7995 laptops con inversión de más de 21 millones de soles.

local. La encargatura fue hecha ayer con la votación unánime de los 19 consejeros en amparo a la resolución del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte de Huánuco y la ley orgánica de gobierno regional . La sesión extraordinaria presencial se desarrolló en el local de la Dirección Regional de Transportes.

El acuerdo de consejo regional también será remitido al Jurado Nacional de Elecciones con la finalidad de que suspenda la credencial a Juan Alvarado mientras dure su prisión preventiva, y en su cambio se encargue a Erasmo Fernández. El cargo de vicegobernador queda pendiente hasta que el JNE emita la resolución.

Durante la sesión Johann Aguirre, consejero delegado sostuvo que la convocatoria se hizo en el tiempo más breve en amparo al Reglamento Interno de Consejo, con 48 horas de anticipación y no hubo retraso tal como cuestionó su colega Anthony Valenzuela.

El consejero Rolando Flores sostuvo que no debe permitirse que un sector de la población cuestiona al consejo regional por el mal accionar de alguno de sus colegas y de la gestión del Juan Alvarado, para quien dijo que es una autoridad desobediente porque no cumplía con los acuerdos y ordenanzas.

“Los gerentes y directores de Juan Alvarado siguen pensando que el consejo regional no existe y los aliados de la corrupción deben irse todos” manifestó.

De igual manera Valenzuela dijo que hay indignación de la población por la mala práctica de los malos políticos. “Todos somos juzgados con la misma vara, nos mancillan por culpa de unos cuantos” afirmó

Por su parte Amancio Del Águila insinuó " No hay nada que discutir contra la suspensión, lo que pasa en los exteriores de transportes ( protesta de pobladores), prácticamente a mí me fortalece, creo tener la conciencia limpia porque nunca le he pedido una obra, nunca he pedido una consultoría, nunca he pedido nada a este señor (Juan Alvarado) más que para mi población, su soberbia, su arrogancia, su petulancia y su dinero (..) el se quería dar dueño de la institución y esas son las consecuencias”.

Consejero Albornoz se sitió fustigado

Iban Albornoz también se siento fustigado por la protesta “no nos van a decir que somos de la red de la corrupción, falta que nos digan que somos narcotraficantes y violadores etc. “Es el momento de reconocer e informar a la población en audiencia pública de las acciones que hemos cumplido” indicó.

Dilmar Céspedes, consejo regional que representa a la provincia de Huamalíes indicó que en el gobierno regional hay sobrevaloración de precios hasta en la compra de un plato de comida y eso se lo dijo en su cara al gobernador regional en su momento.

Y la consejera Rosaura Rosales lamentó que Juan Alvarado ha humillado y marginado al consejo regional y cuando iban a su despacho para hacer gestiones les trataba mal.