



Juntos hasta en la criminalidad. Lelys y Salvador simulaban que paseaban, otras veces llegaban en una moto, violentaban las puertas de las viviendas para robar bienes. En un último robo dejaron una evidencia y los policías del Grupo Especial contra el Crimen (Grecc) y la Fiscalía, atraparon a Salvador Pérez Torres (28) y su pareja Lelys Meléndez Menacho (27), que formarían parte de la banda “Los Terribles”.

En las últimas horas, la Quinta Fiscalía Penal de Huancayo, consiguió 9 meses de prisión preventiva para Salvador Pérez y Lelys Meléndez, investigados por los presuntos delitos de hurto agravado, tenencia ilegal de municiones y banda criminal. Asimismo, se ordenó la captura de Jany Pérez (26), hermano de Salvador.

ROBOS

En la audiencia la fiscal Gina Quispe Solano sustentó la existencia de evidencias que involucrarían a los investigados en 4 robos a viviendas del distrito de El Tambo y Huancayo.

El primer hecho data de la madrugada del 2 de mayo de 2026, cuando los hermanos Salvador y Jany Pérez violentan la chapa de una vivienda para sustraer una computadora y una laptop que luego entregaron a Lelys Meléndez quien los vendió a través de Facebook Marketplace.

OTRO INVOLUCRADO

Después, la noche del 4 de mayo, Salvador Pérez, quien ya purgó condena del 2018 al 2025 por robo agravado, con una linterna ingresó a otra casa por la ventana, forzó la cerradura, mientras su hermano Jany Pérez hacía de ‘campana’.

Ambos se llevaron un televisor envuelto en una colcha, una amoladora, un calentador y otros; el televisor fue ofertado por Lelys Meléndez.

El tercer suceso fue el 24 de junio de 2026, cuando Salvador Pérez y Lelys con cascos y ropa camuflada descendieron de una motocicleta, aprovechando que la dueña salió a trabajar, forzaron los seguros para entrar a otra casa y sustraer 2 televisores, 1 laptop, 1 ipad, 6 billeteras, 2 relojes y mil soles.

La noche del 17 de julio de 2026, Salvador y Lelys a bordo de una motocicleta y provistos de cascos se dirigieron a un cuarto domicilio para apoderarse de un televisor y fugaron.

Cuando Lelys no podía vender los productos hurtados, los llevaba a diversos comercios de Huancayo.

Tras la denuncia de las agraviadas y la visualización de grabaciones de cámaras de seguridad dieron con la identidad de los acusados, por ello el Ministerio Público solicitó la medida judicial de allanamiento hallando diversos artefactos, así como la moto de placa 6011-SC, cascos y ropa con el que cometían sus ilícitos penales. Además, incautaron 23 municiones escondidas debajo de su colchón.