Más de 40 mil personas del grupo etario de 30 a 39 años, pueden acudir a las decenas de vacunatorios a nivel regional, a fin de ser inmunizados con la tercera dosis de refuerzo contra la COVID-19 en la provincia de Ica. Ello tras la medida del Gobierno Central que establece la aplicación del antídoto por tercera vez, para aquellos ciudadanos que hayan recibido la doble dosis después de tres meses.

Vacuna para el grupo etario

El coordinador de la Estrategia Sanitaria de Inmunizaciones de la Red de Salud Ica, Edwin Villamares, precisó que, en el caso de la provincia de Ica, la tercera dosis contra el mortal virus corresponde a 42 mil ciudadanos, quienes han completado el esquema de vacunación, ya que, según la data de la Red de Salud, esa cifra recibió la segunda dosis el pasado 7 de octubre del 2021. Además, comentó que también se busca inocular a miles de ciudadanos mayores de 40, 50, 60, 70 y 80 años a más.

“Son un total de 42 mil personas en la provincia de Ica que ya pueden ser inmunizadas con la tercera dosis de refuerzo desde el pasado 7 de diciembre, ellos serán inoculados con la dosis de Pfizer para poder reforzar su respuesta inmunitaria en caso de contagio por el virus”, declaró.

El funcionario del sector salud, advirtió que, en el caso del grupo etario de 30 a 39 años, un total de 1800 ciudadanos en este rango de edad, aún no han recibido ninguna dosis contra la enfermedad, contribuyendo a que la cifra de no inmunizados en toda la provincia de Ica llegué hasta las 9 mil personas, quienes pueden presentar cuadros graves de sintomatología en caso se infecten del coronavirus. Asimismo, los adolescentes de 12 a 17 años llegan a una totalidad de 2900, quienes no han recibido ninguna dosis de protección contra el virus de Wuhán.

Cabe señalar que la Dirección Regional de Salud, ha implementado hoy 9 de enero, un total de 20 vacunatorios en todo el departamento, donde pueden acudir rezagados de 12 años a más. La información oficial de vacunatorios se encuentra en el portal de Facebook de la Diresa Ica.

En tanto, según el Reunis, del Ministerio de Salud, en la región Ica, se han aplicado un total de 765 mil 537 biológicos en primera dosis, mientras que los ciudadanos que han sido inoculados con la doble dosis suman 707 mil, con una tasa de cobertura de vacunación del 92.4% a escala regional.