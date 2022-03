En enero de 2020 el señor Juan Torres Quispe y su esposa Ana Morán Anicama deciden comprar un carro nuevo para ponerlo a trabajar y generar un ingreso para su hogar. Fue así como acuden hasta las instalaciones de Motorsur SAC., en Chincha Alta y adquieren al contado un Kía Picanto, que trajo más de un problema para la pareja, pues, la empresa no habría informado que sobre el vehículo recaía una garantía inscrita a favor de una tercera persona.

Adquisición de la unidad

Juan y Ana la última semana de enero 2020 acuden a la oficina local de Motorsur para comprar el auto. Habían vendido una camioneta y solicitado un préstamo personal para hacerse con este bien. Días después deben trasladarse a Ica para recoger el vehículo por el que pagaron en dólares. Y en el momento de realizar la inmatriculación de la unidad se dan con la sorpresa que existía una garantía inscrita. Desde ese momento, comenzaron a vivir una pesadilla.

La pareja no entendía que pasaba y solicitó que se subsane las observaciones o en su defecto que la empresa cambiara el vehículo, pero no obtuvieron respuesta favorable. Ellos optaron por acudir a Indecopi Ica y en esa sede se valoró otro elemento y no el verdadero cuestionamiento de los señores Torres y Morán que se encontraba referido a que Motorsur les habría vendido un carro prendado.

Los denunciantes, entonces, deciden ir al Tribunal de Defensa de la Competencia y de la Propiedad Intelectual. En esta instancia se resolvió ordenar a Indecopi Ica que emita un nuevo pronunciamiento sobre este hecho y así fue. La sede regional el 5 de enero de 2022 imputa a Motorsur la infracción al Código de Protección y Defensa del Consumidor por la venta del Picanto.

La empresa cuestionada decidió allanarse a las imputaciones formuladas en su contra. Para Juan y Ana esta decisión llegó demasiado tarde y en busca de justicia han iniciado un proceso judicial contra Motorsur SAC, ya que, en estos dos años no han podido utilizar el auto y con sus propios esfuerzos debieron de cancelar el préstamo requerido para comprar esta unidad, que en la actualidad permanece en el garaje, sin mostrar una luz de encendido.