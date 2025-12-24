Familiares y autoridades reportan la desaparición de Lisbeth Daita Pérez Coari, una adolescente de 16 años, quien no ha sido localizada desde el 16 de diciembre de 2025, tras salir de su vivienda ubicada en la Plaza José Olaya, en la provincia de Ica.

Alerta policial

Según los datos proporcionados, Lisbeth es de tez blanca, cabello y ojos negros, contextura gruesa y mide aproximadamente 1.54 metros. Al momento de su desaparición, vestía una casaca color rosado, polo morado, pantalón negro, zapatillas celestes y portaba una cartera color crema.

Las autoridades y familiares solicitan a la población brindar información que pueda ayudar a localizar a la adolescente, y ponen a disposición los canales oficiales para cualquier dato relevante sobre su paradero. Si tiene información comunicar a la comisaría mas cercana o a la Línea 114.

