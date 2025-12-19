Ya son nueve días de incertidumbre para la familia de Nicolás André Delgado Valle, de 22 años, quien permanece desaparecido desde el 10 de diciembre de 2025, luego de salir de su vivienda ubicada en la urbanización Santa María, en la ciudad de Ica, con destino a Lima.

No es ubicado

De acuerdo con la información proporcionada por sus familiares, el joven salió alrededor de las 2:00 de la madrugada y habría abordado un bus en la agencia Cruz del Sur, sin que hasta el momento se tenga noticias sobre su paradero.

Nicolás Delgado es de tez blanca, contextura delgada y mide aproximadamente 1.65 metros. Tiene cabello negro y ojos negros. El día de su desaparición vestía un pantalón deportivo negro con franjas blancas y celestes marca Nike, polo plomo marca Adidas, casaca de buzo negra y zapatillas negras.

La familia solicita el apoyo de la ciudadanía para obtener cualquier información que permita dar con su ubicación. Cualquier dato puede ser comunicado al 989 560 202.

VIDEO RECOMENDADO