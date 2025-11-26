En la provincia de Ica se reportó la desaparición de María Milagros Huamaní Zevallos, de 28 años de edad, quien lleva más de tres semanas desaparecida luego de salir de su vivienda en el distrito de Santiago.

Apoyo en la búsqueda

Según la alerta policial vigente en el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, la joven fue vista por última vez el pasado 3 de noviembre de 2025, alrededor de las 6:00 de la mañana, cuando salió de su domicilio ubicado en el centro poblado La Venta Alta, sector El Álamo, kilómetro 323, en el distrito de Santiago. Desde entonces, no se tiene noticias sobre su paradero.

María Milagros padece una discapacidad mental, por lo que su familia teme por su seguridad. Al momento de su desaparición vestía ropa de diario (sin mayores detalles confirmados hasta el momento).

Entre sus características físicas se indica que es de tez trigueña, cabello negro, contextura delgada y mide aproximadamente 1.56 metros de estatura.

Los familiares piden el apoyo de la ciudadanía para ubicarla lo antes posible. Cualquier información puede ser comunicada al número 990 275 411 o a la comisaría más cercana.

