La familia de Roy César Gutiérrez Ampudia, de 57 años, continúa su búsqueda tras más de un año y medio sin tener noticias sobre su paradero. El hombre fue visto por última vez en mayo de 2024, fecha desde la cual no han logrado establecer comunicación con él.

No habido

Gutiérrez Ampudia es residente de la urbanización Las Viñas, en el distrito de Los Aquijes, en la provincia de Ica. Su desaparición fue reportada el 1 de mayo de 2024 a las 8:00 de la mañana.

Entre sus características físicas destacan tez mestiza, cabello blanco, ojos castaños, estatura de 1.78 m y contextura delgada.

Sus familiares solicitan la colaboración de la ciudadanía. Cualquier información que pueda contribuir a ubicarlo debe ser comunicada a la comisaría más cercana o reportada a la Línea 114.

