La familia de Breiner Luis Pillaca Ccoyllo, un joven de 23 años natural de Puquio, vive días de angustia y desesperación. El último rastro que tienen de él, es desde el 27 de agosto cuando salió de su vivienda ubicada en el pueblo joven Temístocles Rocha rumbo a la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica. Nunca regresó.

Familia en la incertidumbre

Según relató su madre, Cecilia Ccoyllo, Breiner había salido a las 8:00 a.m. con destino a la universidad para entregar documentos con miras a un cambio de carrera. El joven cursaba estudios de Medicina Veterinaria en Chincha y había decidido trasladarse a Ica para seguir la carrera de Administración.

“Mi hijo salió temprano para entregar papeles en la universidad y ya no volvió. Han pasado nueve días y no sabemos nada. Estamos buscando por todos lados. Por favor, que nos ayuden a encontrarlo”, expresó entre lágrimas su madre.

La familia ha recorrido hospitales, postas médicas, hospedajes, e incluso la morgue, sin obtener ninguna pista. También viajaron a Chincha, donde residía previamente el joven, pero tampoco lograron información relevante.

Freddy Pillaca, hermano mayor de Breiner, pidió el apoyo de la ciudadanía para revisar cámaras de seguridad en zonas cercanas a la ruta que habría tomado su hermano. “Pedimos que vecinos, comercios, cualquiera que tenga cámaras nos ayude. Las autoridades nos dicen que no es un delito, pero exigimos que se levante el secreto de las comunicaciones, porque podría haberle pasado algo”, manifestó.

Tras conocerse el caso, el Ministerio Público inició investigación preliminar por la desaparición de joven universitario. La Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ica, a través del quinto despacho, a cargo de la fiscal adjunta Rosalyn Zúñiga López en coordinación con la Policía Nacional del Perú, ha solicitado la geolocalización de líneas de celular, registro de cámaras de lugares donde fue visto por última vez y testimonios de testigos.

La investigación se activó tras la nota de alerta de la División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas, cuyo caso fue comunicado por la policía mediante vía telefónica a la fiscalía de turno el 29 de agosto del 2025. Si tiene información sobre el joven, contactar al número 987920790.

