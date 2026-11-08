La senadora Martha Moyano Delgado visitó las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Pisco, donde pudo constatar la escasa afluencia de pasajeros y la limitada actividad que registra el terminal aeroportuario. Durante su recorrido, la parlamentaria realizó un registro audiovisual de los ambientes, áreas de atención y espacios que evidencian la ausencia de un movimiento significativo de viajeros.

Sin vuelos nacionales

La visita vuelve a poner en debate la situación de esta importante infraestructura aeroportuaria, que cuenta con condiciones para recibir operaciones comerciales, pero que actualmente no dispone de vuelos nacionales regulares.

La falta de conectividad aérea representa una preocupación para la provincia, considerando el potencial turístico de Pisco y Paracas, así como las oportunidades de desarrollo económico que podrían generarse mediante la operación de rutas comerciales.

La presencia de la senadora Martha Moyano reaviva una interrogante entre la ciudadanía: ¿Cuándo el Aeropuerto Internacional de Pisco se convertirá en una verdadera alternativa para los vuelos nacionales? La población espera respuestas concretas de las autoridades competentes y de los responsables de su administración, a fin de que esta infraestructura estratégica deje de permanecer con escasa actividad y contribuya efectivamente al crecimiento, turismo y desarrollo de la provincia pisqueña.

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