Tras la inauguración del nuevo aeropuerto Jorge Chávez de Lima, en la provincia de Pisco (región Ica), poco o nada les interesa a las autoridades alzar su voz para que, de una vez, se inicien los vuelos comerciales y traer prosperidad al departamento.

Moderna sede

A algunas autoridades no les interesa conocer a fondo cuál es la razón por la que no hay vuelos de pasajeros en el Aeropuerto Internacional de Pisco, que se inauguró con bombos y platillos. Asimismo, representantes al Congreso no se pronuncian al respecto, ya que todos sabemos que dando fluidez al aeropuerto, traerá desarrollo distrital, provincial y en la región.

La ciudadanía y gremios del sector turismo y transporte han comenzado a expresar su preocupación, exigiendo respuestas concretas y una hoja de ruta clara para poner en funcionamiento un terminal aéreo que, pese a su infraestructura moderna, continúa sin cumplir el rol estratégico que se esperaba al momento de su construcción.

Cabe señalar que en el 2012 se inició la construcción del nuevo Aeropuerto Internacional de Pisco, la megaobra tuvo una inversión por encima de los 153 millones de soles por parte de la concesionaria Aeropuertos del Perú (ADP).

En ese año se informó que la obra incluía un terminal de carga y un terminal de pasajeros que servirían para descongestionar el tráfico del aeropuerto en Lima. Significando para la provincia de Pisco y la región Ica, una oportunidad de desarrollo pues construir un aeropuerto de talla internacional en Pisco, ofrecería servicios para más de 400 mil turistas, dinamizando la economía porque habrá mayor demanda de servicios y más trabajo. Sin embargo, en la actualidad, parece estar en el olvido.

