Las operaciones aéreas en el Aeropuerto Internacional Capitán FAP Renán Elías Olivera de Pisco fueron suspendidas de manera provisional tras el trágico accidente de la aeronave Cessna Grand Caravan de la empresa Aerodiana, que se precipitó cerca del aeródromo María Reiche, en Nasca, luego de despegar desde Pisco para realizar un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca.

La tragedia dejó un saldo de 13 personas fallecidas, sin sobrevivientes, motivo por el cual las autoridades dispusieron la paralización temporal de las operaciones mientras se desarrollan las investigaciones técnicas y administrativas correspondientes.

Tragedia aérea

Como parte de las diligencias posteriores al siniestro, personal de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) llegó ayer hasta el aeropuerto de Pisco para dialogar con los trabajadores de la terminal aérea y del personal de las empresas que operan en el recinto, entre ellas Aerodiana. La presencia de la entidad forma parte de las acciones de verificación e investigación tras el accidente, mientras el aeropuerto permanece con acceso restringido y bajo supervisión de las autoridades competentes.

Las autoridades confirmaron que entre las víctimas mortales se encuentran el piloto Américo Salazar de 44 años y la copiloto Irenka del Carpio (31), quienes se encontraban al mando de la aeronave. Asimismo, perdieron la vida los pasajeros Elena Sala (58), Matteo Gianturco (24), Lorenzo Angelucci (24), Massimo Angelucci (58), Cristina Maria Bianco (57), Paolo Gianturco (59) y Pietro Gianturco (18), de nacionalidad italiana; Andreas Hofmann (78) y Gertrud Maria Hofmann (77), de nacionalidad alemana; además de los ciudadanos españoles Yerro Alfredo Avilés Muñoz (52) y Ana Isabel Sánchez Muñoz (52). Todos fallecieron cuando la aeronave realizaba la ruta Pisco–Nasca para el tradicional sobrevuelo turístico.

La suspensión provisional de los vuelos permanecerá vigente hasta nuevo aviso, mientras especialistas de las autoridades aeronáuticas continúan con las pericias para determinar las causas del accidente.

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