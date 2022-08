La agroexportación es una de las principales actividades económicas en la región Ica. Sin embargo, actualmente presenta una detención en la reinversión de sus utilidades, debido a la inestabilidad política del Perú. Esto podría afectar en su productividad, generación de empleos y otros, así lo advirtió Luis Vila, director ejecutivo de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica.

Desconfianza de empresarios

El representante del gremio empresarial señaló que en el departamento iqueño existen más de 200 empresas agroexportadoras y varias de ellas han optado por detener la reinversión de sus utilidades del año 2020 y 2021. La decisión, debido a la crisis política y económica del país, la guerra entre Rusia y Ucrania y el contexto por la pandemia de la COVID-19.

“Por la incertidumbre política no ha habido reinversión y es la primera vez que sucede en los últimos 20 años. Si una empresa no reinvierte su actividad se estanca, comienza a disminuir la producción y eso afecta porque habrá más mano de obra desocupada”, declaró.

Explicó que existen 70 mil hectáreas de cultivo entre el valle de Ica y pampas de Villacurí, donde se produce más la uva de mesa, también que la agroindustria ofrece trabajo a más de 120 mil personas. Además, que la detención de la reinversión de utilidades afectaría la expansión de la actividad productiva y mejoramiento de maquinarias y tecnología de las empresas.

“La reinversión es cuando la empresa tiene confianza en el sistema, en el país y utiliza el dinero para incrementar sus áreas agrícolas, mejorar equipos o maquinarias que les permita ser más competitivos. Al no haber reinversión ya no se va a comprar más maquinas, ya no se sembrarán en nuevas zonas”, dijo, y a la vez comentó que existe la posibilidad que las empresas opten por invertir en otros países de Sudamérica.