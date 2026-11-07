Desde Pisco, el talento y la fe se hacen escuchar a través de la música. Los integrantes de la agrupación “Cantando con Jesús y María” compusieron e interpretaron una canción en homenaje al papa León, con motivo de su próxima llegada al Perú. La producción, que cuenta con un videoclip grabado en emblemáticos escenarios religiosos de la provincia, viene ganando popularidad y despertando el interés de niños, jóvenes y adultos, convirtiéndose en una expresión hacia el santo padre.

Videoclip para el Papa León XIV

En declaraciones exclusivas para Correo, Junior Vargas Navarrete informó que la agrupación está conformada por hombres, mujeres y niños que comparten una misma misión: cantar a Dios y transmitir el mensaje del Evangelio mediante la música.

Señaló que, al conocer la próxima visita del papa León al país, sus integrantes decidieron unir sus talentos para crear una composición dedicada especialmente al santo padre. La interpretación cuenta con la participación de los solistas Junior Vargas, Fonsy Mayuri, Pierinna Dueñas y Fátima Escate, quienes ponen sus voces a esta iniciativa musical nacida en tierras pisqueñas.

El videoclip de “PAPA LEÓN” fue grabado en tres importantes espacios religiosos de Pisco: el histórico templo Belén, casa del Señor de la Agonía, y las parroquias San Andrés Apóstol y San Clemente.

Con coreografías, bailes y la participación de niños y jóvenes, esta producción busca llevar un mensaje de alegría y espiritualidad. La agrupación invita a la ciudadanía a visualizar y compartir el videoclip, disponible en YouTube bajo el título “Cantando con Jesús y María | PAPA LEÓN (VIDEOCLIP)”.

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