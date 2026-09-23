La cercanía de Pisco con las celebraciones en honor a la Virgen del Rosario de Yauca se hace sentir con fuerza entre sus devotos. Durante toda la semana, distintos sectores de la ciudad vienen desarrollando rezos del Santo Rosario y novenas, reuniendo a familias y vecinos que mantienen viva esta tradición de fe y agradecimiento a la venerada imagen, cuya festividad congrega cada año a miles de fieles en la provincia de Ica.

Fe y devoción

Uno de estos encuentros se realizó en la Cooperativa Miguel Grau, en Pisco Playa Norte, donde un grupo de pobladores volvió a cumplir con esta tradición que año tras año reúne a los vecinos en torno a la oración. En esta oportunidad, el rezo contó con el acompañamiento del coro “Cantando con Jesús y María”, cuyos integrantes elevaron sus voces para acompañar las oraciones y cantos dedicados a la Virgen. El Santo Rosario fue ofrecido por las familias Guerrero Peña y Peña Romero, en un ambiente de recogimiento, fraternidad y profunda devoción.

La expresión de fe también se hizo presente en el distrito de San Andrés, donde los devotos participaron de un recorrido procesional por las principales calles, llevando la imagen de la Virgen y convocando a cientos de personas que se sumaron para acompañarla y rendirle homenaje. Vecinos y familias salieron de sus hogares para recibirla con oraciones y muestras de cariño, demostrando que la devoción a la Virgen de Yauca permanece profundamente arraigada en esta parte de la provincia de Pisco.

Si bien la Virgen de Yauca tiene su santuario en la provincia de Ica, su devoción ha trascendido generaciones y fronteras. La llegada de numerosas familias iqueñas que, con el paso de los años, se establecieron en Pisco permitió que esta tradición se trasladara y echara raíces en la ciudad. Hoy, sus hijos y nuevas generaciones, ya nacidos y criados como pisqueños, continúan manteniendo viva esta costumbre, encontrando en la Virgen de Yauca una oportunidad para agradecer, pedir y renovar su fe junto a sus familias.

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