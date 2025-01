El alcalde provincial de Ica, Carlos Reyes Roque, tuvo una posición firme frente a los altos índices de criminalidad en la región Ica y el Perú. El burgomaestre indicó que la migración extranjera es un factor por los ataques criminales. Pidió que en la reunión de Consejo de Ministros se de una mirada al departamento iqueño.

Posición del burgomaestre

Ayer durante la reunión del programa “Llamkasun Perú”, en el salón consistorial del Municipio de Ica, con presencia del ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Daniel Maurate Romero, el burgomaestre expuso que la región iqueña registra un incremento económico por la agroexportación y otros, sin embargo, esto también ha generado que delincuentes cometan múltiples actos ilícitos.

“Donde hay crecimiento económico, recursos, malos ciudadanos están mirando como beneficiarse de ello, por eso que crece la extorsión, la estafa, los delitos cibernéticos, crece el sicariato, por tanto, hay que mirar con detalle a Ica, porque si bien es cierto somos una región vigorosa no debemos descuidar el tema de la seguridad ciudadana. Hoy tenemos el terrorismo urbano representado por el sicariato y la extorsión, no nos descuidemos, necesitamos tomar medidas radicales para que podemos combatir ello”, declaró.

Casos de sicariato

La autoridad edil señaló que los casos de sicariato se han agravado debido a la migración extranjera. Aunque no detalló la nacionalidad específica, precisó que el Gobierno Central debe trabajar en el control migratorio, una de las propuestas sería con un control exhaustivo en las fronteras de las regiones del Perú con otros países.

“Ha habido voces para decir que se cierre las fronteras para aquellos malos extranjeros que vienen a delinquir al pais, yo creo que no cometemos ninguna violación a los derechos humanos de impedir realmente que ciudadanos que no vienen a trabajar sino a delinquir, tenemos como sociedad el derecho de decir no puede entrar usted aquí a cometer delitos en nuestro pais. Y es por eso que es importante que el tema migratorio debemos abordarlo, también la situación legal en el cual se encuentran malos migrantes, porque lamentablemente hay que decirlo, el sicariato se ha agravado con la presencia de extranjeros, y si se sigue con los estudios, vamos a ver que hay una incidencia directa, por tanto, una de las políticas que tenemos que hacer es justamente el control de la migración”, dijo.

Reyes Roque, pidió al ministro Maurate Romero, que trasladé el mensaje en un Consejo de Ministros y a la presidenta del Perú, Dina Boluarte, para que se tomen acciones efectivas en contra de la criminalidad, que esta semana cobró la vida del periodista iqueño Gastón Medina, quien fue asesinado a balazos en la puerta de su casa, ejecutado por un sicario extranjero.

“Bienvenidos la gente que viene a trabajar, debemos aplicar la ley a todo aquel que delinque, ese es nuestro mensaje señor ministro hágaselo llegar en el Consejo de Ministros (…), debemos convocar a los mejores especialistas del pais, que si los tenemos, hay que tener la amplitud de convocar, no estamos en épocas de poder estar discutiendo entre nosotros por beneficios personales, cuando está muriendo nuestra gente, si la policía no tiene los recursos y no le vamos a apoyar al servicio de inteligencia, hay que darles los recursos, para poder seguir desarrollando nuestras actividades económicas, necesitamos sentirnos en una sociedad que no estamos amenazados de ser muertos por la delincuencia, eso es lo que exige el pueblo peruano señor ministro, y espero que en el próximo Consejo de Ministros, la presidenta los ministros, hagamos esa convocatoria para trabajar conjuntamente, el pueblo peruano es un pueblo de paz y trabajador”, finalizó.

