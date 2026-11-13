La Municipalidad Provincial de Ica inició formalmente el proceso de transferencia de gestión municipal, luego de que el actual alcalde, Carlos Reyes Roque, y el alcalde electo, José Gálvez, suscribieran el Acta de Instalación de la Comisión de Transferencia.

Gestión entrante y saliente

La firma del documento se realizó ayer por la mañana en el despacho de Alcaldía, con la participación de los representantes técnicos de ambas administraciones: el economista Luis Vásquez, por la gestión saliente, y el abogado José Raffo Ágreda, por la gestión entrante.

Durante la reunión, el alcalde Carlos Reyes manifestó su disposición de brindar las facilidades necesarias para el desarrollo del proceso, garantizando el acceso a la información y la colaboración entre los equipos responsables de la transferencia.

Asimismo, se informó que se conformarán subcomisiones por áreas temáticas y se establecerá un cronograma de trabajo para revisar y verificar la documentación, los bienes, los recursos y la situación de las diferentes dependencias municipales.

La transferencia permitirá que las autoridades entrantes conozcan el estado administrativo, documentario y patrimonial de la institución antes de asumir funciones, conforme al procedimiento establecido para el cambio de gestión.

Con la suscripción del acta, ambas administraciones dieron inicio a las acciones de coordinación para llevar adelante el proceso de transferencia municipal.

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