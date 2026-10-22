La presunta presencia de material asfáltico o hidrocarbonado en el cauce del río Palpa, en el sector Tambo Alto, distrito de Llauta, provincia de Lucanas, región Ayacucho, motivó la intervención de la Autoridad Nacional del Agua (ANA), que realizó una verificación técnica en la zona y tomó muestras del agua para evaluar la situación.

Condiciones del río

La intervención estuvo a cargo de profesionales de la Administración Local del Agua (ALA) Grande, dependencia de la ANA, entidad adscrita al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), tras conocerse la emergencia reportada por la posible presencia de sustancias que podrían afectar las condiciones del río.

Durante la inspección de campo, los especialistas observaron el movimiento de material propio del cauce y detectaron, a lo largo de aproximadamente 300 metros lineales, la presencia de una sustancia de color negro, con apariencia pastosa y oleosa. El material se encontraba adherido a piedras y cantos rodados en el lecho del río, y sus características visuales eran compatibles con un producto asfáltico o hidrocarbonado.

Uno de los aspectos que llamó la atención durante la evaluación fue la presencia de peces muertos y camarones en estado de crecimiento en el sector inspeccionado. Este hallazgo constituye un indicio relevante de una posible afectación biológica en el ecosistema acuático, aunque será necesario contar con los resultados de los análisis para determinar la naturaleza del material encontrado y establecer si existe una relación con la mortandad de estas especies.

Ante esta situación, la ANA procedió a tomar muestras de agua en el área afectada, como parte de las acciones técnicas destinadas a evaluar las condiciones del recurso hídrico. Los resultados permitirán contar con mayores elementos para determinar las características de la sustancia observada y evaluar la posible afectación al río Palpa.

La presencia de este material y el hallazgo de organismos acuáticos muertos mantienen la atención sobre las condiciones ambientales del sector Tambo Alto, mientras se esperan los resultados de las evaluaciones correspondientes para esclarecer el origen de la sustancia y determinar el alcance de la posible afectación.

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