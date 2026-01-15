La Junta de Usuarios del Sector Hidráulico Menor Pisco – Clase C informó que el último miércoles 14 de enero de 2026 el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI) registró el pico más alto de caudal en lo que va del año en el río Pisco, situación que ha encendido las alertas en toda la cuenca.

Volumen de agua

De acuerdo con el reporte oficial, a las 2:00 de la madrugada el caudal alcanzó los 133.19 metros cúbicos por segundo, mientras que a las 7:00 a. m. se registraron 90.61 metros cúbicos por segundo, cifras que evidencian una crecida importante y un comportamiento hidrológico que requiere vigilancia constante por parte de las autoridades y usuarios del sistema hidráulico.

Frente a este escenario, la Junta de Usuarios exhortó a los técnicos de las comisiones de usuarios a realizar un monitoreo permanente de las zonas ribereñas dentro de sus ámbitos, poniendo especial atención en los puntos críticos con riesgo de desborde, a fin de emitir alertas oportunas a las municipalidades correspondientes y prevenir situaciones de emergencia.

Si bien el río Pisco cuenta con una amplia capacidad hidráulica, preocupa seriamente la falta de mantenimiento y el inadecuado encausamiento de los drenes o acequias, muchos de los cuales atraviesan zonas pobladas e incluso sectores del cercado de Pisco, lo que incrementa la vulnerabilidad ante un posible aumento sostenido del caudal.

En ese contexto, vecinos de la Cooperativa de Vivienda Miguel Grau ya han levantado su voz de protesta ante el incremento del caudal en una acequia cercana, la cual, debido a la acumulación de maleza y basura, presenta un alto riesgo de desborde en las próximas semanas, poniendo en peligro viviendas y la seguridad de las familias de la zona.

