y el llamado general contra la inseguridad, el Colectivo PAS – País Seguro – consideró imprescindible que el nuevo Gobierno y el Congreso asuman con responsabilidad y urgencia la tarea de mantenerse firmes en contra de la minería ilegal, que consideran hoy es la principal economía ilícita del país, que financia la criminalidad,

Destruye ecosistemas

Señalan que, el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO), no es una herramienta eficaz para la formalización de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE). Por el contrario, viene permitiendo el crecimiento y la impunidad de la minería ilegal, y debilitando la autoridad del Estado. El REINFO tiene como fecha límite de vigencia el 31 de diciembre de 2025. Este proceso debe concluir con transparencia, fiscalización efectiva y acompañamiento técnico para quienes sí cumplan los estándares legales.

Sin embargo, la Comisión de Energía y Minas del Congreso pretendería extender la vigencia del proceso de formalización hasta el 2029. De esta manera, se continuaría encubriendo la impunidad y generando un nuevo ciclo de descontrol y debilitamiento institucional que facilita la labor de economías ilícitas.

“Lo que necesita el Perú es una Ley MAPE con verdaderos controles ambientales, laborales y sociales. Esta norma debe asegurar en primer término la protección a la salud y la vida, pasando por la trazabilidad de la producción, respeto a la propiedad privada y las leyes, sanciones por incumplimiento y supervisión permanente”, indican.

La minería ilegal en el Perú no solo destruye ecosistemas, también está asociada al crimen organizado, al tráfico de explosivos, a la trata de personas, al sicariato, al lavado de activos y al narcotráfico. Tiene impactos sociales como aumento de trabajo infantil, explotación laboral, afectación al patrimonio nacional, pérdida de impuestos, corrupción y debilitamiento de la institucionalidad.

“Si queremos enfrentar la violencia y el delito con firmeza, enfoquémonos en atacar la raíz del problema, es decir, las actividades ilícitas que financian el crimen. El Colectivo PAS está comprometido con la lucha contra la violencia y exhorta a todos los poderes del Estado a realizar acciones concretas, alentando un marco jurídico adecuado para ponerle freno inmediato y con firme voluntad política que devuelva la paz al Perú”, finalizan.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS RELACIONADOS