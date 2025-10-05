Aunque está inhabilitado por ley para postular a la presidencia, Antauro Humala continúa buscando, por cualquier medio, un lugar en el poder. Ayer llegó a Ica con una nueva narrativa: como no puede postular a la presidencia, ahora dice querer ocupar la presidencia del Senado.

Antecedentes de violencia

Pero eso no lo detiene. Humala —quien pasó más de 17 años preso por el violento ‘Andahuaylazo’ que dejó cuatro policías muertos— intenta reposicionarse en la política nacional con discursos incendiarios, denuncias sin pruebas y un discurso que rozaría peligrosamente el delirio autoritario.

En conferencia de prensa, volvió a acusar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y al Poder Judicial de “fraude electoral”, asegurando que su movimiento político ANTAURO ha sido “borrado” del escenario por temor a su crecimiento. Lo que no dice es que la exclusión obedece a su condición de inhabilitado por una sentencia firme.

“El sistema nos tiene miedo”, repite, mientras denuncia que su partido fue “secuestrado” por el Estado. Pero más allá de las frases efectistas, lo que queda claro es que Antauro Humala no acepta su realidad legal y busca cualquier espacio —ya sea la presidencia, el Congreso.

En esta nueva gira proselitista, también anunció que está buscando alianzas con la izquierda, específicamente con el congresista Roberto Sánchez de Juntos por el Perú. La contradicción es evidente: un líder autoritario, con antecedentes de violencia, intentando unir fuerzas con sectores democráticos.

Humala volvió a exponer su ideario de una “República Chola”, en la que el Perú recupere el orgullo por su identidad. “Nuestro principal enemigo es la egofobia, el rechazo a lo propio. El provinciano llega a Lima y, a los tres meses, ya está choleando a su paisano. Hemos perdido el respeto por nosotros mismos”, sentenció.

Finalmente, el etnocacerista advirtió que su movimiento continuará “bregando hasta el final” para recuperar su inscripción política y participar en los próximos comicios, aunque sea desde un espacio distinto al presidencial. “Nos han quitado la posibilidad de postular a la presidencia, pero no la voluntad de luchar. Si nos cierran las urnas, abriremos los caminos”, concluyó.

