El artista especialista en arte sacro Percy Nolberto Muñante Ramos, de Bordados Nuestra Fe Pisco, presentó su nuevo estreno exclusivo 2026 denominado “A Nuestra Tierra Iqueña”, un sudario dedicado a la noble ciudad de Ica y al Señor de Luren.

La obra destaca por su elaboración sobre terciopelo en tonalidad verdosa y por integrar elementos que representan la fe, la identidad y la riqueza cultural de la región.

Arte sacro

En el centro de la pieza resalta, a manera de un sol radiante, el logotipo conmemorativo por los 80 años de la Diócesis de Ica, rodeado de racimos y parras de uvas, símbolo de la riqueza agrícola y tradición iqueña. El diseño se complementa con numerosas gemas en tonalidades verde amatista, que aportan distinción y realce artístico a esta creación dedicada a la devoción religiosa.

Como detalle especial, la penca incorpora el emblema conmemorativo por los 75 años de presencia de los Padres Carmelitas Descalzos en Ica, en homenaje a su trayectoria espiritual y labor evangelizadora. De esta manera, Percy Muñante Ramos une arte sacro, historia y devoción en una obra que expresa el amor por la tierra iqueña y la veneración al Señor de Luren.

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