Un nuevo hecho de violencia criminal sacudió la provincia de Pisco durante las celebraciones navideñas, luego de que un artefacto explosivo fuera detonado en el domicilio de un comerciante del rubro avícola, ubicado en el distrito de Túpac Amaru Inca, la noche del jueves 19 de diciembre.

Ataque criminal

El estallido se produjo alrededor de las 9:30 de la noche y fue escuchado a varias cuadras a la redonda, generando temor entre los vecinos. El incidente ocurrió en la intersección de las calles Ramón Castilla e Inca Roca, una zona céntrica del distrito, lo que incrementó la preocupación por la inseguridad en el sector.

De acuerdo con información preliminar, el explosivo habría sido colocado en las inmediaciones de una camioneta de color oscuro estacionada frente al inmueble afectado. La detonación causó daños materiales en la parte baja del vehículo y la rotura de algunas lunas. No se reportaron personas heridas.

Fuentes vinculadas a la investigación no descartan que el atentado esté relacionado con un presunto caso de extorsión bajo la modalidad de cobro de cupos, dirigido contra un conocido empresario avícola que opera en el centro de la provincia de Pisco.

Tras el hecho, efectivos de la Policía Nacional del Perú y personal de Serenazgo acudieron al lugar para acordonar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

