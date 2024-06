Un atentado criminal se registró en la vivienda de la alcaldesa de la Municipalidad Distrital de Chincha Baja, Mirtha Hernández Grimaldo, en la segunda etapa del sector de Juan XXIII, donde delincuentes desataron una ráfaga de balazos que perforaron ventanas y penetraron al interior de la casa.

Ráfaga de disparos

El delito criminal sucedió al promediar las 7:30 de la noche, cuando la burgomaestre local se encontraba en el interior de su domicilio, de pronto criminales arremetieron con más de 9 disparos directos a la vivienda, que impactó en puertas y ventanas, algunos disparos perforaron los muebles y otros la sala principal, donde no se encontraban personas.

La policía llegó a la zona y pudo comprobar los casquillos de bala en el lugar, asimismo visualizaron los videos de las múltiples cámaras de seguridad de la autoridad edil, también se evidenció los impactos de bala en las estructuras.

La alcaldesa Mirtha Hernández, indicó que no recibió ninguna amenaza con anterioridad, además confirmó que las balas pasaron hasta el interior de la sala, donde al momento del atentado criminal no estaba su familia.

“9 a 10 balazos que han disparado, desconozco totalmente, no tengo problemas con nadie, no he tenido amenazas y decirle a la población de Chincha Baja que gracias a Dios estoy bien y el tema está en investigación. Estoy en pijama estaba en dormitorio eran las 7 y tanto y escucho ese horrible ruido que ha destrozado las ventanas y no había nadie en la sala, porque la bala ha pasado hasta la pared de al fondo, ha traspasado los sillones. Mis ventanas han estado cerradas, mis cortinas cerradas y he podido estar ahí yo, cerca de 10 balas han encontrado”, declaró la autoridad municipal.

VIDEO RECOMENDADO