Desde la noche del domingo 23 de noviembre, el Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho ejecuta diligencias de allanamiento e incautación en diversos ambientes de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga (UNSCH), en el marco de una investigación por el presunto delito de cohecho pasivo propio relacionado con el proceso de admisión 2026-II.

Investigación preliminar

La intervención está dirigida por la fiscal adjunta provincial Nelly Janet Quichca Ccasani, quien encabeza al equipo fiscal y administrativo encargado de la diligencia, con el apoyo técnico de peritos informáticos del Ministerio Público y la participación de efectivos policiales de la Dirección Contra la Corrupción.

Las acciones se realizan en cumplimiento de una orden judicial que autoriza el ingreso, registro y la incautación de equipos y documentación en oficinas vinculadas al proceso de admisión, entre ellas Admisión e Informática, centro de cómputo, sala de servidores, áreas de revisión, calificación y consolidación del examen de admisión, y ambientes de videovigilancia, entre otros.

En ese mismo sentido, se dispuso la incautación de equipos informáticos, servidores, cartillas ópticas, documentación y dispositivos de comunicación, así como de equipos personales o corporativos en posesión de funcionarios y trabajadores presentes, en tanto pudieran contener información relevante para la investigación.

La investigación preliminar se inició tras denuncias que señalaban la presunta solicitud de dinero para favorecer irregularmente a un postulante mediante manipulación de la hoja óptica de respuestas. La diligencia se inició al promediar las 7:45 de la noche, con el fin de asegurar la preservación de los bienes e información involucrada.

