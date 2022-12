Familiares de un recién nacido de cinco meses de edad, denunciaron su fallecimiento por un presunto caso de negligencia médica en el Hospital Regional de Ica, donde el infante ingresó a su temprana edad para una operación. Posteriormente, fue llevado a UCI pediátrico, donde finalmente perdió la vida.

Varios días en UCI

Ariana Ramos Jerónimo, abuela del menor, indicó que su nieto de iniciales S. A. CH. A. ingresó al mencionado nosocomio el pasado 22 de diciembre para ser operado por una hernia inguinal, señaló que los médicos le explicaron a su hija, quien es madre del menor, que era un operación sencilla y con una duración máxima de 30 minutos. Sin embargo, después de largas horas de espera, le indicaron que su nieto sufrió complicaciones y fue entubado e internado en la sala UCI pediátrico, donde luchaba por su vida, por lo que la familia denuncia que se trataría de una presunta negligencia médica por parte de la médica cirujano pediátrico Laura Karín Paguada Ruiz, quien estuvo a cargo de la intervención quirúrgica.

“Estoy denunciando a la doctora Paguada Ruiz por una presunta negligencia cometida con mi nieto de cinco meses. A mi niño lo programaron para hacerle una operación de una hernia inguinal, era una operación sencilla que solo duraba máximo media hora, ingresó el 21 de diciembre al hospital y el 22 fue operado a las 8 de la mañana y ahora ha perdido la vida”, declaró.

Asimismo, sostuvo que los profesionales de la Salud se basaron en un riesgo quirúrgico evaluado en el mes de octubre del 2022, por lo que antes de la operación en el presente mes, no le practicaron análisis y no volvieron a evaluar previamente al infante, además que la operación fue postergada hasta tres veces. También se indicó que se advirtió que el menor tenía como antecedente una bronquiolitis.

“No le volvieron a hacer análisis y simplemente la anestesióloga le hizo preguntas a mi nuera y ella le especifica que el bebé sufrió antes de bronquiolitis. También postergaron varias veces la operación, uno porque a la doctora le dio COVID-19, la otra por el bloqueo de vías y no hubo implementos en el hospital y otra vez porque fue feriado y lo regresaban a casa. Mi niño entra a sala de operación a las 8 de la mañana y luego hasta casi las tres de la tarde que sale la anestesióloga a decirle a sus papás que había tenido complicaciones y se le había cerrado su pulmoncito y que estaba entubado y conectado en sala UCI”, dijo.

Exigen exhaustiva investigación

Por su parte, Eduar Chacaliaza, padre del menor, detalló que la infortunada noticia no fue dada por el médica a cargo de la operación, sino por la anestesióloga, y en los próximos días el personal de Salud solo señalaba que el menor tenía un diagnóstico reservado, sin dar más detalles sobre la evolución del bebé, solo en algunas ocasiones se enteraron que se había logrado estabilizar la saturación y latidos del infante. Tras pasar más de cinco días, el 28 de diciembre la doctora Paguada Ruiz les informa que el menor estaba empeorando su estado de salud, versión que no fue compartida por personal médico a cargo del área UCI pediátrico.

“Mi hijo falleció el 28 de este mes a las 6:30 de la tarde y ese día la doctora Paguada ingresó dos veces a UCI donde no era su área de trabajo, y no tenía por qué pedir el diagnóstico y salió a decir que mi hijo estaba empeorando, pero la encargada de UCI nos dijo que ese diagnóstico no se lo había dado a la doctora y no tenía derecho a decirnos que mi hijo estaba empeorando”, declaró.

La familia señala que tras el deceso se ha manipulado la historia clínica del infante, por lo que sospechan se trataría de ocultar o cambiar la versión en los diagnósticos y procedimientos médicos. Además, afirman que el menor no sufría ninguna complicación de consideración, ya que era un niño sano y todos sus controles prenatales fueron normales. Por lo que exigen una exhaustiva investigación a los médicos y al Hospital Regional de Ica.

