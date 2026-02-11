La Dirección Regional de Educación de Ica informó que los beneficios sociales correspondientes a los docentes cesantes y contratados serán abonados el próximo 18 de febrero de 2026, según lo establecido en el Listado Nominal N.° 001-2026-MINEDU publicado por el Ministerio de Educación.

Sector educativo

Entre los pagos se incluyen la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), la Asignación por Tiempo de Servicios (ATS) y el Subsidio por Luto y Sepelio (SL), destinados a garantizar derechos laborales y seguridad económica de los trabajadores del sector educativo.

Estos beneficios se otorgan en el marco de la Ley de la Reforma Magisterial (LRM) y cuentan con financiamiento garantizado dentro del Presupuesto Institucional de Apertura (PIA) 2026 de la Dirección Regional de Educación de Ica. Para asegurar la correcta distribución y ejecución de los recursos, se realizaron las modificaciones presupuestales necesarias a los niveles educativos de Inicial, Primaria, Secundaria, Educación Básica Especial (EBE), Educación Básica Alternativa (EBA) y CETPRO.

Estas modificaciones fueron aprobadas por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en febrero, como parte del proceso de adecuación de recursos a la programación financiera del ejercicio fiscal 2026.

La fecha de pago está alineada con el cronograma anual mensualizado de remuneraciones y pensiones de la Administración Pública, aprobado mediante la Resolución Viceministerial N.° 0005-2025-EF/11.01. De acuerdo con la Dirección Regional de Educación, los recursos ya se encuentran completamente devengados y listos para su ejecución, garantizando que los docentes recibirán sus beneficios sin retrasos.

