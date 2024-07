Afiliados de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú han iniciado un paro de 48 horas, que también es acatado en la provincia de Ica. Ayer los trabajadores de la Compañía de Bomberos Salvadora N°22, se sumaron a la lucha, por mejoras laborales.

Serie de pedidos

Con carteles y banderas, los manifestantes demandan un aumento de sueldo acorde al costo de vida y la implementación de una nueva escala remunerativa para los regímenes laborales 718 y 557. Asimismo, indican que pese a haber ganado laudos arbitrales de los años 2012, 2017 y 2019, se ha incumplido con el pago, también no les brindan uniformes y solicitan la pronta regulación de los documentos pertenecientes de los bomberos y unidades (SOAT, tarjeta de propiedad, revisión técnica).

“El sueldo no nos aumentan desde el 2004, lo que percibimos es desde hace décadas y el costo de vida actual es más caro, también hemos ganado laudos arbitrales y la intendencia no nos está pagando pese a que hay una orden judicial pero no cumplen. Sismo personal rentado entre administradores, operadores de central telefónica y otros. La medida es a nivel nacional y exigimos que se cumplan nuestros pedidos”, declaró Rafael Ampuero, uno de los pilotos rentados.

El reclamo se realizó también en otras compañías de bomberos de la provincia iqueña, quienes advierten de no cumplirse sus demandas, continuarán con la huelga hasta obtener una respuesta favorable de la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, que esta adscrita al Ministerio del Interior. Añadieron que las emergencias continuarán siendo atendidas.

