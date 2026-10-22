La elevada temperatura registrada en Ica durante las actividades religiosas en honor al Señor de Luren llevó a los bomberos a adoptar medidas para proteger a los miles de fieles congregados en los alrededores del santuario. Con temperaturas que alcanzaron los 30 °C, los voluntarios utilizaron sus mangueras para rociar agua sobre los asistentes y ayudar a refrescar a la multitud.

Rociaron agua

La intervención se produjo durante la misa previa al ingreso de la venerada imagen del Señor de Luren, cuando la gran concentración de personas y la exposición al intenso calor generaron preocupación por las posibles consecuencias en la salud de los ciudadanos que permanecían en el lugar.

Ante estas condiciones, los bomberos procedieron a lanzar agua sobre los asistentes como una medida preventiva frente al riesgo de golpes de calor, agotamiento y posibles descompensaciones, especialmente entre quienes llevaban varias horas participando en las actividades religiosas.

La intervención también puso de manifiesto la importancia de mantener medidas de prevención y atención de emergencias durante las concentraciones masivas.

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