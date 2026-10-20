Un total de 70 personas recibieron atención médica durante la solemne bajada del Señor de Luren, en Ica, debido a diferentes problemas de salud registrados durante la jornada religiosa. Entre las principales incidencias se reportaron casos de hipertensión arterial, golpes de calor y descompensaciones en pacientes diabéticos, en medio de la gran concurrencia de fieles y las altas temperaturas.

Urgencias en tradicional bajada

Uno de los casos que generó preocupación ocurrió dentro del santuario del cristo moreno, donde una adulta mayor de aproximadamente 75 años se desplomó y se golpeó la cabeza contra el piso. Ante la emergencia, un brigadista le brindó atención inmediata y coordinó su traslado hacia una ambulancia para que recibiera asistencia médica profesional. No se proporcionaron mayores detalles sobre su estado de salud posterior.

El doctor Hubert Altamirano informó que, hasta el momento de la entrevista, se habían atendido 70 pacientes durante las actividades de la tradicional bajada que fue hasta las 10:30 de la mañana de ayer. Para responder a las emergencias, cerca de 42 brigadistas de la Dirección Regional de Salud de Ica, participaron en el despliegue de atención, tanto en el interior como en los exteriores del templo, donde también se instalaron carpas médicas. Asimismo, se dispuso de dos ambulancias para trasladar a quienes necesitaran atención especializada.

Ante las incidencias registradas durante la festividad, el personal de salud recomendó a los asistentes mantenerse hidratados, protegerse del sol con sombreros o sombrillas y respetar los horarios de sus medicamentos, especialmente en el caso de personas con diabetes e hipertensión. También exhortó a los padres a vigilar a sus hijos debido a la aglomeración y pidió a los fieles acudir a las carpas médicas ante cualquier malestar durante las celebraciones en honor al Señor de Luren.

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