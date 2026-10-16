El Hospital Regional de Ica continúa modernizando sus servicios médicos con la incorporación de nuevos equipos biomédicos para el área de Oftalmología, como parte de una inversión del Gobierno Regional de Ica superior a los S/ 21 millones, destinada al equipamiento por reposición mediante una IOARR.

Diagnóstico oftalmológico

La implementación busca fortalecer la capacidad resolutiva del establecimiento de salud y mejorar las condiciones en las que se brinda atención especializada a los pacientes con problemas visuales. Esta vez, el área de Oftalmología fue equipada con dos lámparas de hendidura, un ecógrafo oftalmológico y un autorrefractómetro.

Las dos lámparas de hendidura permitirán realizar evaluaciones detalladas de las estructuras del ojo, mientras que el ecógrafo oftalmológico facilitará el estudio de las estructuras oculares mediante imágenes. Por su parte, el autorrefractómetro contribuirá a medir de manera objetiva los errores de refracción, información que ayuda a evaluar problemas visuales y determinar la necesidad de corrección óptica.

La incorporación de estos dispositivos permitirá reforzar los procedimientos de evaluación y diagnóstico oftalmológico, favoreciendo la identificación oportuna de distintas alteraciones visuales y el trabajo de los profesionales de salud.

Moderno equipo de Rayos X

Del mismo modo, el Hospital Santa María del Socorro de Ica incorporará un moderno equipo de Rayos X estacionario con soporte de techo, adquirido gracias a las gestiones del GORE Ica, con el objetivo de fortalecer la atención que brinda el Servicio de Diagnóstico por Imágenes a la población.

Se trata de un equipo biomédico de marca Siemens que permitirá mejorar la calidad de las radiografías y facilitar la detección y evaluación oportuna de diversas enfermedades y lesiones. Su incorporación busca reforzar la capacidad tecnológica del establecimiento de salud y contribuir a una atención más eficiente para los pacientes.

Entre los principales beneficios de este equipamiento destaca la obtención de imágenes de alta precisión, lo que facilitará la labor de los profesionales médicos al momento de evaluar los casos y determinar los procedimientos o tratamientos que correspondan. Asimismo, permitirá agilizar el proceso de diagnóstico y favorecer la toma oportuna de decisiones clínicas.

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