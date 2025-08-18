Un nuevo hecho de violencia ha estremecido al distrito de Salas Guadalupe. La madrugada del domingo, vecinos del sector Nueva Esperanza, en Villa Rotary, encontraron sin vida a un joven identificado como Junior Cárdenas Hinostroza, de 28 años, conocido en la zona como “Mollejita”.

Brutal asesinato

El hallazgo se produjo en la zona de Expansión Urbana, cuarta familia, cerca del parque Los Huarangos. De acuerdo con fuentes policiales, la víctima habría recibido múltiples disparos, y en el lugar se encontraron al menos 14 casquillos de bala.

Fue su pareja quien descubrió la escena del crimen e informó de inmediato a las autoridades. Al lugar llegaron efectivos de la Policía Nacional y personal de Serenazgo, quienes acordonaron el área mientras se aguardaba la presencia del fiscal de turno y peritos de criminalística.

Según versiones preliminares, Junior Cárdenas estaría vinculado a la dirigencia de la zona conocida como La Tierra Prometida, aunque por el momento se desconocen los móviles del asesinato. La principal hipótesis apunta a un ataque directo y premeditado.

El crimen ha generado consternación en la comunidad, que exige justicia y mayor presencia policial ante el aumento de hechos violentos en la zona.

