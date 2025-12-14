Un fatal accidente de tránsito se registró en la carretera Nasca–Puquio, luego de que un bus interprovincial de la empresa Palomino impactara violentamente contra un automóvil particular, dejando como saldo una persona fallecida y varios heridos.

Muerte violenta

El choque ocurrió a la altura del kilómetro 38.5 de la vía, en el sector de Huayhua, cuando el auto Toyota Yaris, de color rojo metálico y placa F2Z-335, se desplazaba desde la ciudad de Nasca con destino a Puquio. Por causas que aún son materia de investigación, el vehículo terminó colisionando con el bus de transporte interprovincial.

Producto del impacto, varios ocupantes del automóvil resultaron heridos y fueron auxiliados por personal de emergencia. Fueron trasladados de emergencia en la camioneta de Nasca N.º 82, así como en una ambulancia del Cuerpo General de Bomberos, hasta el Hospital de Nasca.

Entre los heridos se identificó a Jaime Huarcaya, de 33 años, Flor Paucar Choque y Raúl Julio Venegas Salazar. Se confirmó el fallecimiento de Lidia Huisa Puma, quien no resistió la gravedad de las heridas.

