La posible paralización anunciada para el próximo 15 de noviembre del 2023 no será acatada por múltiples sindicatos de trabajadores agrícolas y la ciudadanía, así lo informó el presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica, Eduardo Ojeda Dávila, quien señaló las probabilidades del fracaso del paro es del 70 %.

Sin apoyo

Explicó que en los primeros días del mes de octubre del año actual, se tomó conocimiento que diversos líderes gremiales se reunieron con el Comité Nacional Unificado de Lucha del Perú (CONULP) para que se pueda realizar un paro que iniciaría el miércoles 15 de noviembre próximo y se extendería hasta el 9 de diciembre. Esta paralización implica el bloqueo total del kilómetro 262 de la carretera Panamericana Sur en el sector de Barrio Chino (Salas –Guadalupe).

“Se dieron reuniones en el norte de Lima, otros han tenido reuniones en Barrio Chino con la población y sindicatos para que los apoyen, y a raíz de eso pedimos a la Presidencia del Consejo de Ministros que se den las garantías a la población iqueña, ya que la última vez del intento de paralización también pedimos a la Dinoes, lo enviaron e hicieron acciones disuasivas y se evitó el bloqueo, porque no vamos a esperar tener a 2 mil o 3 mil personas en las pistas y que se pare toda la economía del sur del país. Hay un 70 % de posibilidades que el paro no vaya, porque no tienen el apoyo ni de los sindicatos de trabajadores ni de la población, ya que los ciudadanos con este tema de la recesión económica y el Fenómeno El Niño lo que buscan es trabajar y ahorrar dinero”, declaró.

Añadió que la posible paralización no tiene ninguna lucha social sino política, donde sujetos buscan nuevamente ocasionar destrozos y millonaria pérdidas económicas por 20 días, pidiendo la salida de la presidenta del Perú, Dina Boluarte, y la excarcelación del expresidente Pedro Castillo, por ello la convocatoria está hecha en la misma fecha que Castillo Terrones fue apresado por el presunto delito de rebelión y quebrantar el orden constitucional.

“No hay una plataforma de lucha laboral, es un tema político y destructivo, porque estamos aparentemente bien, ya que Ica manejaba el 70 % de la agroexportación nacional y ahora hemos bajado al 35 %. En el 2020 cuando se derogó la ley, los inversionistas se fueron a Ecuador, a Colombia, y ahora si se da este paro las pérdidas serían muy altas, porque estamos en plena época de cosecha, se estima entre 1 millón y medio a 2 millones de dólares por día en la agroexportación (uva, palta, arándano, cebolla, espárrago y tomate), por ejemplo la empresa Icatom en el paro anterior perdió 100 mil dólares al día por no recoger su tomate que estaban en las Pampas de Villacurí, ya que la carretera estaba bloqueada y en ese paro se perdió hasta 140 millones de dólares, también se afectaría al turismo con pérdidas de 1 millón y medio de soles al día y con esas acciones se aleja el inversionista”, agregó.

Sostuvo que en estos meses hay gran desplazamiento de ciudadanos de la región Huancavelica, Ayacucho y otros, quienes llegan a Ica para trabajar en la agroindustria y poder tener ingresos económicos para sus familias, por ello se ha solicitado al presidente del Consejo de Ministros, Luis Alberto Otárola Peñaranda, que se envíen a efectivos policiales de la Dirección Nacional de Operaciones Especiales (Dinoes) para que se posicionen en el sector de Barrio Chino, a fin de garantizar el desplazamiento normal de los trabajadores a los fundos y la población en general.

“El pedido es que nos apoyen con la policía para darle la seguridad y tranquilidad al ciudadano. No se busca que los agentes ataquen, sino que estén de forma persuasiva asegurando que la población pueda ir a su centro de labor sin que sean agredidos ni coaccionados”, finalizó.

