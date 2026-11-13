Las cámaras de videovigilancia de la Municipalidad Provincial de Pisco registraron a un sujeto que habría intentado sustraer autopartes de una camioneta estacionada en la calle Comercio, mientras los vecinos descansaban durante la noche.

Robo frustrado

En las imágenes difundidas por la secuencia “Pisco Alerta” se observa al individuo merodeando por la zona y acercándose a una camioneta de color oscuro. En un primer momento habría inspeccionado la unidad y, posteriormente, regresó para intentar apoderarse de alguno de sus accesorios, realizando movimientos alrededor del vehículo.

Sin embargo, sus acciones fueron advertidas por los operadores de la Central de Videovigilancia de la Municipalidad Provincial de Pisco, quienes, mediante el monitoreo permanente de las cámaras, alertaron oportunamente al personal de Serenazgo para que acudiera al lugar e interviniera al sospechoso.

De acuerdo con el reporte municipal, el individuo opuso resistencia durante la intervención, pero finalmente fue reducido y trasladado a la dependencia policial para las diligencias de ley.

La Municipalidad Provincial de Pisco recordó que su Central de Videovigilancia mantiene un monitoreo permanente para detectar situaciones sospechosas y alertar ante posibles hechos delictivos. Asimismo, exhortó a los ciudadanos que sean víctimas o testigos de algún incidente a comunicarse con la central telefónica 056 646 000, disponible las 24 horas del día.

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