El mercado ferial N.° 2 Eduardo Chávez, de la provincia de Pisco, permaneció cerrado durante la jornada del miércoles 11 de noviembre debido a una intervención de limpieza general que comprendió sus diferentes pabellones, pasadizos y áreas de comercialización. Los trabajos se realizaron con miras a la próxima campaña navideña, periodo en el que aumenta considerablemente la concurrencia de compradores.

Limpieza en centro de abastos

Las labores comenzaron desde las 6:00 de la mañana y contaron con la participación del personal de guardianía de los mercados, trabajadores de la División de Parques y Jardines de la Municipalidad Provincial de Pisco y comerciantes que se sumaron voluntariamente a las actividades. Con apoyo de una motobomba y una cisterna municipal, se procedió al lavado de los pisos, retiro de grasa acumulada, limpieza de canaletas y desinfección de los distintos ambientes.

Miguel Mejía, administrador de los mercado ferial N.° 2, explicó que estas jornadas forman parte de un programa de actividades desarrollado durante noviembre. Detalló que para los trabajos se utilizaron productos destinados a remover la grasa y los residuos acumulados en los pasadizos, además de realizar labores de fumigación en el perímetro para combatir al mosquito transmisor del dengue. Precisó que el manejo de sustancias como ácido y soda cáustica estuvo a cargo de personal que conoce su utilización.

El administrador también indicó que previamente se coordinó con los comerciantes para que retiraran y guardaran sus productos, además de dejar despejados sus puestos, facilitando así el ingreso de los trabajadores y la limpieza de cada espacio. Algunos vendedores participaron directamente en el lavado de sus áreas, mientras que el personal municipal se encargó de complementar los trabajos en los pasadizos y zonas comunes.

Esta intervención se desarrolló una semana después de una jornada similar en el mercado ferial N.° 1, donde los trabajos se efectuaron el miércoles anterior. Según explicó Mejía, el propósito es que ambos centros de abastos presenten condiciones adecuadas de limpieza y salubridad antes del incremento de compradores por las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

EL DATO: La limpieza también comprendió los sectores de carnes rojas y preparación de alimentos, considerados entre los espacios que requieren mayor atención por la acumulación de grasa y residuos.

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