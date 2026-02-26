inició trabajos de limpieza, rehabilitación y recuperación de diversas vías de acceso afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días, ejecutando estas acciones con recursos propios

Las intervenciones buscan garantizar el tránsito vehicular y peatonal, así como salvaguardar la seguridad de la población en los sectores más impactados por el arrastre de lodo, piedras y palizadas provenientes de las zonas altas del distrito.

Limpieza y descolmatación

En el sector Zanjo Charata, la comuna dispuso maquinaria pesada para la remoción del material acumulado en la cumbre del sector. Las precipitaciones provocaron el desprendimiento de tierra y rocas desde la parte alta de Charata, afectando considerablemente la trocha carrozable Characa y restringiendo temporalmente el tránsito vehicular, lo que generó dificultades para el traslado de productos agrícolas y el desplazamiento de las familias de la zona.

De manera paralela, se ejecutan trabajos de limpieza y descolmatación en el canal Quitasol, tras el ingreso de huaicos por el sector Zanjo Quitasol. Personal técnico y maquinaria especializada vienen retirando el material arrastrado con el objetivo de restablecer el cauce normal del agua, evitar obstrucciones y prevenir posibles desbordes que puedan comprometer viviendas, terrenos agrícolas e infraestructura básica, especialmente en puntos considerados vulnerables.

Asimismo, se desarrollan labores de apertura y rehabilitación de la carretera Characa – Lucmos, vía estratégica para la integración de centros poblados y el dinamismo económico local. Las acciones comprenden limpieza, nivelación, perfilado y acondicionamiento de la plataforma vial, permitiendo recuperar la transitabilidad en el menor tiempo posible.

Las autoridades de la zona afectada exhortaron a la población a mantenerse alerta y evitar transitar por zonas de riesgo mientras continúan los trabajos, y pide el apoyo el gobierno para intervenir de manera permanente y oportuna para proteger la infraestructura vial.

