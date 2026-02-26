La Municipalidad Distrital de Huáncano inició trabajos de limpieza, rehabilitación y recuperación de diversas vías de acceso afectadas por las intensas lluvias registradas en los últimos días, ejecutando estas acciones con recursos propios ante la urgencia de restablecer la conectividad.

Las intervenciones buscan garantizar el tránsito vehicular y peatonal, así como salvaguardar la seguridad de la población en los sectores más impactados por el arrastre de lodo, piedras y palizadas provenientes de las zonas altas del distrito.

Limpieza y descolmatación

En el sector Zanjo Charata, la comuna dispuso maquinaria pesada para la remoción del material acumulado en la cumbre del sector. Las precipitaciones provocaron el desprendimiento de tierra y rocas desde la parte alta de Charata, afectando considerablemente la trocha carrozable Characa y restringiendo temporalmente el tránsito vehicular, lo que generó dificultades para el traslado de productos agrícolas y el desplazamiento de las familias de la zona.

De manera paralela, se ejecutan trabajos de limpieza y descolmatación en el canal Quitasol, tras el ingreso de huaicos por el sector Zanjo Quitasol. Personal técnico y maquinaria especializada vienen retirando el material arrastrado con el objetivo de restablecer el cauce normal del agua, evitar obstrucciones y prevenir posibles desbordes que puedan comprometer viviendas, terrenos agrícolas e infraestructura básica, especialmente en puntos considerados vulnerables.

Asimismo, se desarrollan labores de apertura y rehabilitación de la carretera Characa – Lucmos, vía estratégica para la integración de centros poblados y el dinamismo económico local. Las acciones comprenden limpieza, nivelación, perfilado y acondicionamiento de la plataforma vial, permitiendo recuperar la transitabilidad en el menor tiempo posible.

Las autoridades de la zona afectada exhortaron a la población a mantenerse alerta y evitar transitar por zonas de riesgo mientras continúan los trabajos, y pide el apoyo el gobierno para intervenir de manera permanente y oportuna para proteger la infraestructura vial.

