El distrito de Huáncano atraviesa una situación de emergencia a consecuencia de las intensas lluvias registradas en los últimos días, las cuales han provocado inundaciones, deslizamientos de rocas en la vía Los Libertadores y daños en viviendas y demás vías de acceso. El incremento del caudal de agua y la acumulación de precipitaciones continuas generaron el ingreso de agua y lodo a diversos domicilios, especialmente en el sector Los Paracas, afectando enseres y condiciones básicas de habitabilidad.

Daños en la zona

El alcalde Julio Rojas, realizó la evaluación de los daños en campo. Durante la inspección se verificó el estado de la carretera de acceso, en la que hay varios tramos de la carretera bloqueados, zonas vulnerables y viviendas comprometidas, con el objetivo de adoptar acciones urgentes que permitan salvaguardar la integridad de la población.

Tras la verificación se dispuso la entrega de ayuda humanitaria consistente en tachos, camas, colchones, plásticos, palas y picos, con la finalidad de apoyar a las familias afectadas y contribuir en las labores de limpieza y protección de sus viviendas. Asimismo, se busca la forma de restablecer el tránsito en el menor tiempo posible.

No obstante, pese a los esfuerzos desplegados a nivel local, la población y autoridades distritales manifiestan sentirse en total olvido. En ese sentido, han hecho un llamado urgente al Gobierno Provincial, al Gobierno Regional y al Ejecutivo Nacional para que intervengan con maquinaria, recursos y asistencia técnica.

Mientras persisten las lluvias y se mantiene el riesgo en sectores vulnerables, las autoridades exhortan a la ciudadanía a conservar la calma, evitar transitar por zonas inundadas o cercanas a cauces con incremento de nivel y priorizar la seguridad de niños, adultos mayores y personas vulnerables.

