Un caudaloso huaico registrado alrededor de las 6:00 de la tarde del miércoles 18 de febrero en el anexo de Tingue, en el distrito de Yauca del Rosario, dejó aisladas a cientos de familias de los sectores Molletambo y Huarangal, tras destruir parte de la vía que conecta estas zonas con la ciudad de Ica y afectar viviendas e infraestructura básica.

Múltiples daños

El deslizamiento de lodo, barro y palos fue provocado por las intensas lluvias en la parte alta del distrito. La fuerza del huaico socavó estructuras de encauzamiento recientemente construidas y arrasó tramos de la carretera principal, impidiendo el tránsito vehicular y dejando incomunicadas a varias comunidades.

Varias viviendas en Tingue resultaron severamente dañadas, mientras que otras quedaron inundadas luego de que, hacia las 8:00 de la noche, el incremento del caudal provocara un desborde por el margen derecho del río, en sentido este a oeste. El agua y el lodo alcanzaron la plazuela del anexo y otras casas cercanas.

La emergencia sorprendió a residentes y visitantes que participaban en las celebraciones por los carnavales en Tingue. Debido al corte de la carretera, algunos vehículos quedaron varados y varios asistentes tuvieron que caminar más de 20 kilómetros para encontrar transporte que los trasladara hacia la ciudad de Ica.

En medio de la emergencia, vecinos organizaron cadenas humanas para poner a salvo a niños y adultos mayores, mientras otros rescataron pertenencias entre el lodo. Ayer por la mañana, los propios pobladores iniciaron labores de limpieza con palas y carretillas, retirando escombros y tratando de recuperar parte de sus viviendas.

En el sector Pampahuasi también se registró un deslizamiento que restringió el tránsito y dejó atrapado a un camión, complicando aún más la comunicación entre anexos. Pese al riesgo, algunos residentes cruzaron el cauce del huaico de manera temeraria para trasladarse o buscar ayuda.

Los afectados denunciaron la falta de alimentos y la interrupción del servicio eléctrico en algunas zonas, y solicitaron apoyo urgente de las autoridades, especialmente el envío de alimentos no perecederos, agua potable y abrigo para las familias damnificadas.

Ante la continuidad de las lluvias, Ricardo Rosas Luján, director zonal del Senamhi en Ica, exhortó a la población a preparar su mochila de emergencia y coordinar rutas de evacuación con sus vecinos, ya que el pronóstico de precipitaciones se mantiene hasta el lunes 23 de febrero.

