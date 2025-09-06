Pobladores afectados por huaicos e inundaciones en los distritos de Los Aquijes y Ocucaje recibieron esta semana donaciones de ropa, como parte de una entrega realizada por la Gerencia Regional de Desarrollo Social (GRDS), tras un lote otorgado previamente por la SUNAT.

Para los más necesitados

La ayuda comprende prendas de vestir como calcetines, brasieres y ropa de segundo uso, que serán distribuidas entre las familias más afectadas por los desastres naturales registrados en los últimos meses.

Los alcaldes de Los Aquijes y Ocucaje, estuvieron a cargo de recibir los donativos, acompañados por sus respectivos equipos municipales. La entrega se llevó a cabo con el compromiso de canalizar estos bienes hacia los sectores más necesitados de sus jurisdicciones.

En representación de la Gerencia Regional de Desarrollo Social participó la abogada Fabiola García, junto a la licenciada Pierina Herrera, representante de la Gobernación. Ambas supervisaron la entrega y coordinación logística para asegurar que los bienes lleguen a quienes realmente los necesitan.

