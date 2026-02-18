Una vivienda quedó inhabitable tras el colapso de tuberías de agua en el sector Santa Ana, en el distrito de Los Aquijes. El hecho se registró alrededor de las 7:00 de la mañana del martes, cuando una tubería que abastece a fundos agrícolas se habría roto, provocando el ingreso repentino de grandes cantidades de agua y lodo a varios inmuebles.

Familia damnificada

La propietaria afectada relató que todo ocurrió de manera sorpresiva. “Abrí la puerta y el agua entró de golpe, no me dio tiempo de sacar nada”, señaló. La sala, dormitorios y cocina quedaron completamente inundados; colchones, cuadernos escolares, ropa, electrodomésticos y productos de una pequeña tienda familiar resultaron dañados. En la vivienda residen cuatro personas, entre ellas menores de edad.

El nivel del agua alcanzó varios centímetros dentro de los ambientes, dejando paredes húmedas y pisos cubiertos de lodo. La familia tuvo que cortar el suministro eléctrico para evitar riesgos mayores, mientras intentaba rescatar algunas pertenencias.

Representantes del fundo involucrado llegaron al lugar y realizaron una evaluación preliminar; sin embargo, los damnificados exigen que el compromiso de asumir los daños quede por escrito y no solo de manera verbal. En la zona se desplegó maquinaria para encauzar el agua acumulada, mientras los afectados piden la intervención de las autoridades y una pronta respuesta para recuperar sus viviendas y bienes.

