La Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), reveló que las camas de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), del Hospital Regional de Ica presentan un incremento de ocupación de hasta el 88%, donde los pacientes se encuentran en estado crítico tras infectarse con el virus.

Reporte de SuSalud

Según el portal estadístico de SuSalud actualizado al 8 de febrero último, de un total de 25 camas UCI en el nosocomio iqueño, 22 están ocupadas con pacientes en estado severo y requieren de ventilación mecánica y solo tres se encuentran disponibles para internar a ciudadanos graves portadores del coronavirus.

Ante ello el director regional de Salud de Ica, Juan José Aguado Saavedra indicó que el incremento no solo se presenta en el mencionado nosocomio, sino a nivel regional. La ocupación en las salas críticas es del 63%, ya que existen 59 camas UCI ocupadas.

Advirtió que en la provincia de Pisco las únicas 6 camas UCI disponibles se encuentran ocupadas en su totalidad.

“En los hospitales del Minsa y EsSalud, la ocupación de camas UCI es del 63%, mientras que en el hospital regional solo hay 3 libres, de las cuales una está en mantenimiento y solo quedan dos. Nos preocupa que si continua el incremento, de nuevo se tendrá una lista de espera como se evidenció en la segunda ola. El Gobierno central nos ofreció desde noviembre del año pasado la entrega de 26 kits de camas UCI para adultos y 4 kits UCI pediátricos destinados para los menores, pero hasta ahora no los entrega”, declaró.

Pacientes críticos sin vacuna

En la misma línea, sostuvo que el 80% de ciudadanos con complicaciones severas e internados en los ambientes UCI, no se encuentran vacunados o solo tienen la primera dosis contra el coronavirus, mientras que el otro 20 % si recibió hasta la tercera dosis de refuerzo contra la enfermedad, sin embargo, son adultos mayores que presentan comorbilidades como hipertensión, diabetes, entre otros.

“En UCI el 80% de pacientes no están vacunados, en la región Ica tenemos 40 mil personas que no han recibido ninguna dosis contra el virus y son las más susceptibles a presentar cuadros clínicos severos. La población debe saber que, aunque no existen largas filas para descarte de COVID-19, la positividad de contagio continua en más del 50%, por eso pido a los ciudadanos acudir a recibir la vacuna en los centros habilitados”, finalizó.