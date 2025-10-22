Cuatro años de pena privativa de la libertad logró el Cuarto Despacho de la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Ayacucho, en primera instancia, para el exfuncionario Juan Carlos Campos Fernández (41), exjefe de la Unidad de Servicios Generales y Mantenimiento del Hospital Regional de Ayacucho “Miguel Ángel Mariscal Llerena” en el año 2017, por ser autor del presunto delito de peculado doloso, en perjuicio de la mencionada entidad.

Delito de peculado doloso

La Fiscal Adjunta Provincial Nelly Janet Quichca Ccasani sustentó que Campos Fernández, aprovechando su posición, habría fraguado tres boletas de venta por la suma de 960 soles, por la supuesta adquisición de cemento y otros materiales para su institución; sin embargo, contrastados los comprobantes, se descubrió que el gasto total habría sido de solo 37 soles por otros insumos.

Del mismo modo, se corroboró que los materiales de las boletas fraguadas nunca ingresaron al almacén de dicho nosocomio. Estos hechos se habrían suscitado en el año 2017.

Desde la Fiscalía se acotó que la pena impuesta será efectiva una vez que se confirme la sentencia en segunda instancia. Asimismo, el hoy sentenciado también fue inhabilitado del ejercicio en el Estado por el lapso de cinco años y deberá asumir el pago de lo correspondiente a 180 días multa y 2960 soles por concepto de reparación civil en favor de la parte agraviada.

